Россиянин удивлен включением в «черный список» Армении

«СНБ запретила Камаеву Антону Алексеевичу въезд в Армению, последний подал иск в Административный суд РА с требованием обязать СНБ удалить его данные из банка данных нежелательных для Армении лиц. Мы попытались выяснить, кто такой Камаев. Его представитель, адвокат Ани Чатинян, привела непонятные причины, что у нее нет разрешения от своего клиента, они не хотят обнародовать дело на данном этапе и т.д.», - говорится в публикации армянских СМИ.

Журналистам удалось разузнать некоторые подробности о таинственном Камаеве: «Мы попросили Чатинян дать телефон Антона Камаева, чтобы уточнить у нее обстоятельства. Адвокат уже назвала настоящую причину, по которой Камаев не отвечает на наши вопросы. Она сказала, что Камаев является сотрудником организации Артура Сакунца. Сам Артур Сакунц, громко разглагольствующий о демократии и свободе слова, в последние годы отказывается отвечать на наши вопросы и, по сути, забанил и своих сотрудников. Из открытых источников выяснилось, что самый известный из Камаевых - российский бизнесмен, учредитель ЗАО «Квазар». Компания занимается строительством. На наш вопрос, кто такой Антон Камаев и когда ему был запрещен въезд в Армению, в СНБ ответили, что информация содержит персональные данные, они не могут их предоставить, подождем публикации решения суда».