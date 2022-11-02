Эрдоган прокомментировал предварительные итоги выборов в Израиле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал предварительные результаты выборов в Израиле. Он надеется, что страны продолжат улучшать свои отношения и с приходом новых властей, пишут «Детали».

«Турция заинтересована в сохранении отношений с Израилем на основе общих интересов не только Израиля и Турции, но и всего региона», - сказал турецкий лидер. Реджеп Тайип Эрдоган выразил пожелание, чтобы «отношения с Израилем продолжались на основе взаимопонимания независимо от результатов выборов».

По его словам, отношения между Турцией и Израилем не будут зависеть от того, кто возглавит правительство. Даже если это будет Биньямин Нетаньяху.