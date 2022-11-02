Британская разведка: Россия начала закупать танки у Беларуси

В середине октября потери российской бронетехники увеличились до более чем 40 единиц в день, что примерно эквивалентно боеспособности батальона, заявляет разведка Великобритании.

Утверждается, что это подтолкнуло Россию к приобретению в последние недели как минимум 100 дополнительных танков и БМП из белорусских запасов. А российские солдаты "разочарованы тем, что вынуждены служить в старых боевых машинах пехоты, которые они называют алюминиевыми банками", говорится в сообщении.

Бронетанковые части и артиллерия занимают центральное место в способе ведения войны в России, сообщает британская разведка.