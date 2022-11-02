Армяне оставили мину-ловушку в Агдаме
Армяне, покидая Агдамский район, оставили немало мин-ловушек, «мин-сюрпризов», сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA).
«Во время операций по разминированию в селе Орта Гарвенд Агдамского района вокруг территорий гражданского назначения на одной противотанковой мине TM-62P3 была установлена одна противопехотная мина PMN-2, еще 3 противотанковые мины TM-62P3 и сверху еще одна противопехотная мина PMN-2. Противотанковая мина, которая содержит 7 кг взрывчатого вещества, предназначена для выведения из строя техники. В результате разрыва установленных друг на друга противотанковых и противопехотных мин невозможно остаться не то чтобы в живых, не остается ни одной детали техники», - сообщили в агентстве.