Андрей Пионтковский: «Эрдоган дал мастер-класс западным лидерам, как надо говорить с Путиным»

По его словам, ранее Россия заявляла о выходе из зернового соглашения, но после переговоров с Турцией резко изменила свою позицию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продемонстрировал мастер-класс, как нужно вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала FREEДОМ российский публицист, аналитик и политолог Андрей Пионтковский.

«Очень показательный урок, мастер-класс дал западным лидерам Эрдоган, как надо разговаривать с Путиным», - подчеркнул политолог.

Он напомнил, что 1 ноября в Кремле заявили, что выходят из зерновой сделки, рассказывали, как будут уничтожать порты в Одессе и Очакове, торпедировать корабли. «И вот... Путин заявил, что возобновляет зерновой договор. Очень подействовал разговор с Эрдоганом. Причем показательно, что все решения и заявления публичные шли в результате контактов министра обороны Турции и министра обороны России», - сказал российский политолог.

По его словам, Анкара напомнила Москве, кто является хозяином в Черном море и на что способен турецкий военный флот. Андрей Пионтковский отметил, что Реджеп Тайип Эрдоган четко заявил о своих амбициях в регионе еще во время Второй Карабахской войны, где открыто поддержал Азербайджан.

«Эрдоган показал, что он альфа-самец один раз и навсегда во время карабахской войны, когда он открыто поддержал своего союзника - Азербайджан... Тогда еще были какие-то разговоры о второй армии в мире, но демонстрация состояния российской армии в Украине показывает, что бы Турция сделала с российской армией у себя рядом...», - сказал Пионтковский.