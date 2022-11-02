Шахбазов: Азербайджан начал работу по Зангезурскому коридору

Азербайджан уже начал работы по созданию энергетического коридора Азербайджан-Турция-Европа, заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

«Зангезурский коридор способен соединить Европу с Азией не только посредством транспортных коммуникаций, но и энергетически. Маршрут Зангезурский коридор-Нахчыванская Автономная Республика-Турция-Европа позволит экспортировать зеленую электроэнергию. Мы уже начали работы в этом направлении», - сказал Шахбазов.

Он подчеркнул, что в этом контексте создание международного энергетического узла в Джебраиле является «важным стратегическим событием».

Ранее сообщалось, что правительство Азербайджана планирует к 2027 году завершить создание энергетического коридора Азербайджан-Турция-Европа. Реализацию проекта планируется осуществить в три этапа.