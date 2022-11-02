Беспилотник ВСУ атаковал российских солдат под Белгородом
Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал окопы российских солдат в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале Mash.
По данным Mash, украинский дрон проник вглубь российской территории на три километра. Предполагается, что беспилотник запустили из села Грабовское Сумской области. Дрон нес пять гранат от АГС-17 — ВОГ-17, которые сбросил на российских военнослужащих.
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