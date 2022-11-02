Украина отрицает слова Путина. Лавров говорит обратное

Киев не давал «никаких новых обязательств, которые выходили бы за рамки существующих» по зерновой сделке, заявил представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия решила разблокировать зерновое соглашение после предоставления Украиной «гарантий» о неиспользовании зернового коридора в военных целях, пишут украинские СМИ.

По словам Николенко, Украина не использовала и не планировала использовать зерновой коридор в военных целях, украинская сторона четко соблюдает положения зернового соглашения, никаких новых обязательств, выходящих за пределы уже существующих в зерновом соглашении, украинское государство не принимало.