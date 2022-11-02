Украина отрицает слова Путина. Лавров говорит обратное
Киев не давал «никаких новых обязательств, которые выходили бы за рамки существующих» по зерновой сделке, заявил представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия решила разблокировать зерновое соглашение после предоставления Украиной «гарантий» о неиспользовании зернового коридора в военных целях, пишут украинские СМИ.
По словам Николенко, Украина не использовала и не планировала использовать зерновой коридор в военных целях, украинская сторона четко соблюдает положения зернового соглашения, никаких новых обязательств, выходящих за пределы уже существующих в зерновом соглашении, украинское государство не принимало.
«Москва вернулась к зерновому соглашению благодаря активной дипломатии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В координации с Украиной они нашли слова, которые понял Путин. Это была позиция силы, а не уступки. Возвращение России к выполнению своих обязательств в рамках зерновой инициативы ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция + решительные действия = результат. Мы благодарны ООН и Турции за лидерство для возобновления функционирования зернового коридора, играющего важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности», - заявил Николенко.
В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в отношении зерновой сделки у России вызвало удовлетворение, что руководство Украины по инициативе Турции подписало на бумаге гарантии, что гуманитарные маршруты в Черном море больше не будут использоваться в военных целях. Кроме того, Лавров добавил, что в ближайшее время по российской части сделки должны быть приняты «серьезнейшие меры».