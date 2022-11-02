Шарифов: Азербайджан может повысить военные расходы в случае необходимости

В Азербайджане в случае необходимости могут быть выделены дополнительные средства на военные расходы, заявил министр финансов Самир Шарифов на обсуждении проекта бюджета в Милли Меджлисе.

Он отметил, что высокие цены на энергоносители на мировом рынке создают благодатную почву для азербайджанского бюджета: «К концу этого года должен сформироваться профицит бюджета. Минфин и ЦБА работают очень координированно для поддержания стабильного курса валюты. Мы заинтересованы в том, чтобы стабильности ничего не угрожало».