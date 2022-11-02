В России могут вернуть двухлетнюю службу в армии

Российские власти обсуждают возвращение двухлетнего срока службы в армии. Вопрос об этом может быть вынесен на рассмотрение в Госдуму. Об этом заявил депутат от Крыма Михаил Шеремет, пишут российские СМИ.

«В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года - вполне оптимальный вариант. Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии», - сказал он журналистам.

По вопросу двухлетнего срока службы по призыву пройдут консультации, и идея будет поддержана, сообщил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

Сейчас призывники служат в армии один год. От двухлетнего формата службы в России отказались в 2008 году.