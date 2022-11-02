В ОДКБ заявили, что сохраняется опасность противостояния между Арменией и Азербайджаном

События текущего года показали, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо оптимизировать механизм реагирования на кризисные ситуации, заявил заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, слова которого приводят российские СМИ.

По словам Семерикова, нынешний период трансформации мироустройства стал самым серьезным испытанием на прочность для государств ОДКБ. Запад толкает Киев на усугубление конфликта, несмотря на все потери украинской стороны, полагает он.

Семериков утверждает, что поддерживаются и подогреваются также другие очаги напряженности в зоне ответственности ОДКБ. Так, считает замгенсека ОДКБ, сохраняется опасность эскалации и противостояния между Арменией и Азербайджаном, а также Киргизией и Таджикистаном.