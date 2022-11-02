Швецию не пустят в НАТО до конца года

Швеция может не рассчитывать на то, что Турция ратифицирует вступление страны в НАТО до конца 2022 года, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Главной причиной этого является недовольство Турции из-за невыдачи Швецией людей, которых Анкара считает террористами Рабочей партии Курдистана. Многие из них укрываются в Швеции, и Турция требует их экстрадиции. Кроме этого, Анкара требует не давать политического убежища членам ПКК в принципе.

По словам источников, поскольку генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приедет в Турцию 3 ноября, Анкара надеется увидеть серьезные шаги, особенно со стороны Швеции.

При этом Турция довольна сотрудничеством с Финляндией, которая также подала заявку на вступление в альянс.