Покоряя новые рекорды: азербайджанская сборная по борьбе готова к Кубку мира

Целенаправленная и последовательная стратегия развития борьбы в Азербайджане привела к успешным результатам во всех возрастных категориях. К примеру, еще в 2019 году, на Европейском юношеском Олимпийском фестивале в Баку, из 6 участников соревнований по греко-римской борьбе 5 завоевали золотые медали, а 1 - бронзовую. В том же году наша национальная сборная взяла 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали на чемпионате мира U-17 и, как результат, заняла второе место в общекомандном зачете. Через год - в 2020 году - азербайджанская национальная сборная обновила свое лучшее достижение, завоевав 6 медалей на чемпионате Европы среди взрослых. 2 золотые и 4 бронзовые медали принесли нашей команде второе место в общекомандном зачете чемпионата.

Проанализировав недавние выступления азербайджанской сборной, видно, что результаты, достигнутые борцами греко-римского стиля, улучшаются с каждым соревнованием. Давайте вспомним об успехах азербайджанской команды в прошлые годы, чтобы еще раз удостовериться, что она с полным основанием может рассчитывать на успешное выступление в Кубке мира.

Азербайджанская команда справедливо считается одним из главных претендентов на победу в Кубке мира по греко-римской борьбе, который впервые пройдет в Азербайджане, в Бакинском дворце спорта, 5-6 ноября.

На чемпионате Европы 2021 года азербайджанская национальная сборная U-17 добилась очередной исторической победы, добавив в свою копилку 4 золотые и 3 бронзовые награды. Благодаря достигнутым успехам Азербайджан впервые занял первое место в командном зачете на чемпионате Европы в этой возрастной категории. Азербайджанским борцам успешно удалось защитить свой титул и в этом году. На этот раз наша сборная, завоевав 2 золотые, 5 серебряных и 1 бронзовую медали, вновь первенствовала в командном зачете чемпионата.

Азербайджанские борцы также могут по праву гордиться и другими достигнутыми результатами. В 2021 году как наша первая команда, так и сборная U-20 заняли 3-е место в мире в командном зачете. В 2022 году достигнутые на соревнованиях самого высокого уровня результаты продолжили обновлять рекордные показатели выступлений для нашей сборной. Команда U-23, завоевав 5 призовых мест, заняла третье место в Европе. В этой возрастной группе наши борцы греко-римского стиля добились нового рекорда по числу чемпионов континента.

На чемпионате Европы среди взрослых 8 из 10 азербайджанских борцов поднялись на пьедестал почета. Представители азербайджанской сборной по греко-римской борьбе завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей и, набрав 165 очков, впервые стали первыми в Европе в общекомандном зачете. В истории азербайджанской греко-римской борьбы был установлен новый рекорд и по количеству завоеванных медалей, и по их весомости (значимости), и по набранным очкам.

Успешные результаты, достигнутые в старших возрастных группах, положительно сказались и на наших 15-летних борцах, вдохновив их на новые победы. С чемпионата Европы азербайджанские юниоры вернулись домой с 12 медалями. Завоевав 4 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых наград, наша сборная набрала 205 очков и стала чемпионом Европы, еще раз доказав, что у азербайджанской борьбы большое будущее. Этот результат также стал рекордным для азербайджанской греко-римской борьбы на чемпионатах Европы U-15 как по количеству медалей, так и по набранным очкам.

Главная команда сегодня полностью укомплектована. В команде, руководимой Александром Таракановым есть как опытные, так и молодые, перспективные борцы. Большинство из них неоднократно добивались побед на чемпионатах мира и Европы в разных возрастных категориях. Теперь нашей сборной по греко-римской борьбе предстоит показать, на что они способны в «родных стенах».

Из всего вышесказанного можно уверенно сделать вывод - в последние годы азербайджанские борцы во всех возрастных категориях уверенными шагами двигаются вперед, покоряя новые вершины. Повышение внимания к борьбе и спортсменам, совершенствование материально-технической базы, обеспечение витаминами, увеличение количества сборов и обеспечение участия на многочисленные соревнования за последнее время положительно сказалось как на духе сборной, так и на физической подготовке. А успешные результаты не заставили себя долго ждать.

Верим, что с учетом профессиональной подготовки наших спортсменов и мощной поддержки болельщиков наши борцы сделают все возможное, чтобы успешно выступить на предстоящем Кубке мира и оставить главную награду соревнований в Азербайджане.