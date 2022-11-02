Российские войска могут покинуть Херсон

Российские войска могут скоро покинуть Херсон и переместиться на левый берег Днепра. Об этом заявил «Заместитель главы администрации» аннексированной Херсонской области Украины Кирилл Стремоусов, пишут российские СМИ.

«Скорее всего, наши части, наши войска будут уходить на левобережную часть Херсонской области», - сказал он. Сам Херсон расположен на правом берегу реки.

По словам Кирилла Стрепоусова, люди, которые не успели эвакуироваться из города, должны как можно быстрее уйти на левый берег. Для этих целей существует горячая линия, паромная переправа и другие способы.

«Что касается линии боевого соприкосновения, то все атаки ВСУ отражены, массовых наступательных действий и большого скопления украинской армии нет», - заявил чиновник.