Отметим, что согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2022 год, 2 ноября в районах, прилегающих к южным границам Азербайджана, начались учения воинских частей Сил специального назначения.

Эрсай вместе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым встретились со спецназовцами, проверили боевую готовность воинских частей и соединений, расположенных в южных районах Азербайджана.

Командующий группой специального назначения Вооруженных сил Турции в Азербайджане генерал-полковник Бахтияр Эрсай понаблюдал за учениями азербайджанского спецназа на границе с Ираном, пишут местные СМИ.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства проверили боеготовность воинских частей и соединений, дислоцированных в южных регионах республики, сообщили в Минобороны.

В ходе визита Гасанов понаблюдал за учениями воинских частей Сил специального назначения. Министру доложили, что взаимодействие между видами войск в спецоперациях, проводимых при поддержке ВВС и ракетно-артиллерийских подразделений, организовано на высоком уровне.

Затем было продемонстрировано выполнение задач в соответствии с очередным этапом учений.

Согласно плану учений, спецназовцы, продвигаясь под огнем, открытым с применением настоящих боеприпасов в условиях реального боя, приблизились к обороняющемуся условному противнику, нейтрализовали его живую силу и огневые средства, и продвинулись вглубь.