Турецкий генерал на границе Азербайджана с Ираном ОБНОВЛЕНО; ФОТО; ВИДЕО
Командующий группой специального назначения Вооруженных сил Турции в Азербайджане генерал-полковник Бахтияр Эрсай понаблюдал за учениями азербайджанского спецназа на границе с Ираном, пишут местные СМИ.
Эрсай вместе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым встретились со спецназовцами, проверили боевую готовность воинских частей и соединений, расположенных в южных районах Азербайджана.
Отметим, что согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2022 год, 2 ноября в районах, прилегающих к южным границам Азербайджана, начались учения воинских частей Сил специального назначения.
*** 15:35
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства проверили боеготовность воинских частей и соединений, дислоцированных в южных регионах республики, сообщили в Минобороны.
В ходе визита Гасанов понаблюдал за учениями воинских частей Сил специального назначения. Министру доложили, что взаимодействие между видами войск в спецоперациях, проводимых при поддержке ВВС и ракетно-артиллерийских подразделений, организовано на высоком уровне.
Затем было продемонстрировано выполнение задач в соответствии с очередным этапом учений.
Согласно плану учений, спецназовцы, продвигаясь под огнем, открытым с применением настоящих боеприпасов в условиях реального боя, приблизились к обороняющемуся условному противнику, нейтрализовали его живую силу и огневые средства, и продвинулись вглубь.
В ходе учений также были выполнены действия по ведению боя в населенном пункте, высадке десанта в глубину условного противника, устройству засады и доставке снабжения группам по воздуху.
Положительно оценив ход учений, Гасанов встретился со спецназовцами, поинтересовался их нуждами и выступил перед личным составом.
В своем выступлении министр обороны отметил, что снабжение и обеспечение, дальнейшее повышение боеготовности спецназа находятся в центре пристального внимания.
В заключение Гасанов дал соответствующие поручения по изучению азербайджанской армией имеющегося боевого опыта и его применению в учебно-тренировочном процессе, проводимом современными методами.