МИД Азербайджана о встрече Байрамова, Мирзояна и Блинкена в Вашингтоне обновлено 18:21
Министерство иностранных дел Азербайджана подтвердило запланированную встречу между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном по инициативе и при участии госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом заявил начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
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Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил о предстоящей встрече в Вашингтоне с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Через несколько дней я отправлюсь в Вашингтон, где состоится трехсторонняя встреча с Байрамовым и Блинкеном", - сказал Мирзоян в парламенте в четверг.