Германия призвала граждан покинуть Иран

Граждане Германии должны как можно скорее покинуть Иран. Об этом заявило немецкое Министерство иностранных дел на официальном сайте.

«Сегодняшний запрос на отъезд необходим с учетом изменившейся ситуации с безопасностью и защиты граждан Германии, которые все еще находятся в стране», - сказали в министерстве.

Из-за протестов ситуация в Иране небезопасна. МИД Германии предостерегает от поездок в Иран и призывает немцев покинуть страну.

По данным внешнеполитического ведомства, в стране было арестовано множество иностранных граждан. В первую очередь, риску подвергаются граждане Германии, которые также имеют иранское гражданство. Тем, кто находится в Иране, порекомендовали вести себя очень осторожно, избегать массовых демонстраций и скоплений людей.