«Карабах» на распутье. К «Барселоне» и «Ювентусу? Или в Лигу конференций?

Сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется матч заключительного 6-го тура групповой стадии Лиги Европы между азербайджанским « Карабах ом» и немецким «Фрайбургом».

Судить встречу будет белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кулбаковым. На VAR будут работать португальцы, руководимые Тьяго Мартиншем.

Турнирное положение в группе «G»:

1.«Фрайбург» - 13 очков (5 матчей)

2.«Карабах» - 7 (5)

3.«Нант» - 6 (5)

4.«Олимпиакос» - 2 (5).

В параллельном матче «Олимпиакос» примет «Нант». Для «Карабаха» важно, чтобы французы не смогли обыграть греков. В таком случае результат игры в Баку не будет иметь значения. Но если «Нанту» удастся победить немотивированный «Олимпиакос», то в таком случае команде Гурбана Гурбанова, чтобы занять 2-е место, нужно будет обязательно выигрывать у «Фрайбурга».

Между тем уже известны восемь потенциальных соперников «Карабаха», с которыми наша команда может сыграть в 1/16 финала Лиги Европы, если займет 2-е место в группе. Это клубы, занявшие 3-и места в группах Лиги чемпионов. А именно – «Аякс» (Нидерланды), «Байер» (Германия), «Барселона» (Испания), «Спортинг» (Португалия), «Зальцбург» (Австрия), «Шахтер» (Украина), «Севилья» (Испания) и «Ювентус» (Италия).

Если же «Нант» опередит «Карабах», то чемпион Азербайджана отправится в 1/16 финала Лиги конференций, где его соперниками будут 2-е команды групп. Здесь ни один из восьми потенциальных оппонентов пока не определен, но понятно, что в Лиге конференций соперники будут гораздо скромнее, чем в Лиге Европы.