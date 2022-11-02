Азербайджан и Армения занимаются делимитацией границы в Брюсселе

В Брюсселе идет третье заседание комиссии по делимитации и безопасности азербайджано-армянской границы, председателем которой с азербайджанской стороны является заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев. Об этом в своем твиттере сообщил генеральный секретарь Службы внешних связей Европейского союза Стефано Саннино.

«Рад приветствовать в Брюсселе комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы во главе с вице-премьерами Шахином Мустафаевым и Мгером Григоряном. Европейский союз настоятельно призывает стороны предпринять шаги для повышения безопасности на местах и добиться прогресса в делимитации границ», - говорится в твите.