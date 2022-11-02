Имран Хан ранен ВИДЕО
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был ранен в ногу, когда его автоколонну обстреляли недалеко от города Лахор на северо-востоке страны. Об этом сообщает BBC.
Помимо него ранено еще четыре человека, погибших нет.
Имран Хан возглавлял марш протеста на столицу Исламабад с требованием досрочных выборов. Бывший премьер Пакистана был доставлен в больницу, его состояние не вызывает опасений у медиков.
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