В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с делегацией во главе с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в нашей стране Андреем Равковым. Во встрече также приняли участие представители ведущих предприятий фармацевтической отрасли Беларуси.

Открывая встречу, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул расширение отношений между Азербайджаном и Беларусью во многих сферах. Было отмечено, что регулярные встречи глав государств, а также взаимные визиты членов правительств играют важную роль в развитии отношений двух стран по различным направлениям.

В своей речи министр также выразил удовлетворение плодотворным азербайджано-белорусским сотрудничеством в сфере здравоохранения: «Так, организуются взаимные визиты врачей, специализирующихся в кардиологии, онкологии, трансплантологии, нейрохирургии и в других областях медицины для участия в мероприятиях по обмену опытом и повышению квалификации. Приятно отметить, что за эти годы между специалистами обеих стран в сфере медицины сложились не только крепкие деловые связи, но и дружественные отношения».

Подчеркнув успешное сотрудничество между нашими странами в области фармацевтики, министр отметил, что во всем мире фармацевтическая отрасль занимает ведущие позиции по уровню инновационного развития: «Кроме того, фарминдустрия - одна из базовых отраслей экономики будущего, поскольку качественная медицина и здоровье нации - важная составляющая успешного социально-экономического развития любой страны».