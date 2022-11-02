Меморандум о сотрудничестве подписали Счетная палата, UNEC и Грузинский институт аудита

В церемонии подписания меморандума, состоявшейся в Счетной палате, приняли участие председатель Палаты Вугар Гюльмамедов, ректор UNEC профессор Адалат Мурадов, директор Грузинского государственного института аудита Гела Циклаури и другие гости.

Руководители структур отметили, что целью меморандума является развитие научно-практических отношений между Счетной палатой, UNEC и Грузинским государственным институтом аудита, подготовка профессиональных кадров, содействие развитию отношений путем обмена опытом в сферах, представляющих взаимный интерес, повышение профессионально-практических знаний и навыков учащихся, а также обеспечение подготовки потенциального кадра в направлении осуществления «Аудита в государственном секторе». Выразили уверенность в пользе сотрудничества для всех трех сторон.

После выступлений между Счетной палатой, UNEC и Грузинским государственным институтом аудита был подписан трехсторонний меморандум.

Согласно меморандуму, в рамках направления «Аудита в государственном секторе» в целях проведения сотрудниками Счетной палаты лекций, тренингов, уроков мастер-класс, организации совместных проектов, конференций и семинаров для студентов UNEC, также обеспечения подготовки кадров предусмотрено проведение со студентами с высокими показателями в учебе встреч с сотрудниками Счетной палаты, выдача специальных сертификатов студентам, показавшим высокие результаты в соответствующей сфере, проведение практики и дополнительных тренингов в соответствующих структурных подразделениях Счетной палаты. В то же время в документе нашли отражение организация тренингов, конференций и семинаров для повышения профессиональных знаний и навыков аудиторов.