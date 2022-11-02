Nar поддержал проведение конкурса знаний SABAH

Nar поддержал организацию конкурса знаний SABAH в рамках проекта «группы SABAH», в котором приняли участие около тысячи студентов. Основная цель проекта – стимулирование талантливых студентов и содействие повышению их научной и творческой инициативы.

Следует отметить, что в конкурсе инженерных знаний в рамках SABAH, проведенном при поддержке Nar, приняли участие 200 команд. Азиз Ахундов, руководитель отдела по связям с общественностью Nar, участвовавший в финальном этапе конкурса, подчеркнул важность проектов, направленных на популяризацию науки и образования: «Я уверен, что интеллектуальные конкурсы играют важную роль в дальнейшем развитии молодежи. Именно поэтому Nar всегда поддерживает такие интеллектуальные соревнования».

Ознакомиться с социальными проектами Nar, который постоянно выступает с инициативами по повышению интереса к науке и образованию, можно на странице nar.az/projects.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллиона абонентов. Nar является ведущим оператором мобильной связи страны по индексу лояльности абонентов за последние 3 года. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет отличный сервис по доступной цене.