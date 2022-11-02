В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с представителями ведущих венгерских фармацевтических компаний. Во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Венгрии Тамаш Йозеф Торман.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что между нашими странами налажены связи сотрудничества в различных сферах.

В своей речи министр подчеркнул, что инновации являются основной движущей силой экономического и социального развития. По его словам, сегодня инновации в здравоохранении востребованы как никогда ранее, вызывая в ней прогрессивные, качественно новые изменения.

Было отмечено, что фармацевтическая промышленность является одной из наиболее наукоемких высокотехнологичных и в то же время быстроразвивающихся сегментов мировой экономики. Подчеркнув, что Венгрия всегда отличалась высоким качеством производства в данной сфере, министр выразил надежду на дальнейшее успешное и динамичное развитие двусторонних отношений.