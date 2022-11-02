Украинские хакеры взломали Центробанк России. В Москве опровергли

Украинская IT-армия получила доступ к сети Центрального банка России, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"...Мы имеем много интересного о персонале, специализированных автоматизированных банковских системах, их исходных файлах, принципах их взаимодействия, системе КЗИ и другие материалы, циркулирующие в сетях ЦБ РФ и уже анализируемые нашими специалистами. Если ЦБ не может обеспечить свою киберзащиту, то как она сможет защитить стабильность рубля?" — написал Федеров в Telegram.

Федоров также поделился ссылкой на первые 27 тыс. файлов и призвал общественность ознакомиться с ними и "сделать соответствующие выводы".

В то же время Центробанк РФ опроверг сообщения о взломе хакерами его информационных систем, уточнив, что весь архив, который они выложили, был ранее в открытом доступе.