Американцы подарили Узбекистану десятки боевых машин
США предоставили 50 легких тактических боевых машин Polaris MRZR силам специальных операций Минобороны Узбекистана на $2,8 млн, сообщила в четверг пресс-служба американского посольства в Ташкенте.
"Заместитель командующего Сухопутных войск Центрального командования США генерал-майор Вендул Хаглер передал 50 легких тактических боевых машин Polaris MRZR Силам специальных операций Министерства обороны Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.
По данным дипмиссии, техника была предоставлена в рамках программы "Наращивание потенциала партнеров", финансируемой Пентагоном. "Автомобили оцениваются в $2,8 млн и представляют собой часть американской оборонной продукции, предоставленной Узбекистану на безвозмездной основе", - отмечается в сообщении.