Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников убедили президента России Владимира Путина в необходимости вторжения в Украину. К такому выводу пришла британская The Times со ссылкой на источники в российском правительстве.

По данным источников издания, из-за возраста Путина главные российские силовики решили, что у них истекает время для окончательного решения вопроса «западной агрессии». Для этого, по их мнению, нужно было «окончательно решить проблему Украины».

Источник газеты рассказал, что к середине лета 2021 года в ближайшем окружении Путина сформировалась «критическая масса» мыслей о необходимости нанесения «решающего военного удара». При этом формат «удара» определен не был. Однако Патрушев и Бортников приняли принципиальное решение о вторжении уже к концу лета прошлого года. После этого им оставалось подготовить силы для удара и убедить Путина начать «операцию».

Министра обороны РФ Сергея Шойгу The Times называет «колеблющимся исполнителем» среди высокопоставленных силовиков, подчеркивая, что политическая инициатива войны исходила именно от силового блока. Вместе с тем большинство российских элит не было информировано о планах начать войну.