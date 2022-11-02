Пресс-секретарь Эрдогана: Путин заверил Эрдогана, что не планирует ядерный удар

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора заверил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что он не намерен использовать ядерное оружие. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, его слова приводит Anadoly Agency.

По словам Калына, турецкий лидер с прошлого года проводит регулярные переговоры с российским коллегой и предлагает снизить эскалацию. В настоящее время, по словам турецкого дипломата, нет никаких продвижений на фронте, «ни одна из сторон не выглядит победителем в этой войне».

Во время телефонных разговоров российская сторона заверила Турцию в отсутствии планов по применению ядерного оружия, украинская сторона же опровергла утверждения о «подготовке к применению грязного оружия», добавил Калын.

Пресс-секретарь президента Турции отметил, что Анкара намерена предложить обеим сторонам вернуться к переговорам, добавив вероятность увеличения количества жертв и потери территории за это время.