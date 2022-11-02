Патрушев провел встречи с Усубовым и Григоряном

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев обсудил вопросы региональной безопасности с коллегами из Азербайджана и Армении, сообщила в четверг пресс-служба аппарата СБ РФ.

В сообщении отмечается, что «с секретарем Совета безопасности Азербайджана Рамилем Усубовым Патрушев обсудил ряд вопросов безопасности в регионе, а также дальнейшие мероприятия российско-азербайджанского взаимодействия в области информационной безопасности и противодействия терроризму».

Кроме того, Усубов и Патрушев подписали план сотрудничества по линии совбезов на 2023-2024 годы.

«С секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном рассмотрены вопросы российско-армянского сотрудничества по широкому кругу вопросов национальной и региональной безопасности, а также взаимодействие в рамках ОДКБ», - говорится в сообщении пресс-службы.