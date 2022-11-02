В Армении судят военных: отказались выполнять приказы во время войны

Десять офицеров армянской армии обвиняют в невыполнении своих военных обязанностей во время 44-дневной войны в 2020 году, говорится в сообщении Следственного комитета Армении.

По материалам дела, в условиях военного положения 18 октября 2020 года экипаж 2-го стрелкового батальона воинской части отбыл для участия в боевых действиях, однако ряд военнослужащих батальона, в том числе командир и девять офицеров, отказались от выполнения некоторых обязанностей военной службы и вернулись на постоянное место дислокации части.