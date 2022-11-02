В Иране КСИР ликвидировал «группу заговорщиков»
Группу, планировавшую устроить вооруженное нападение на административные здания, ликвидировали сотрудники Корпуса стражей исламской революции Ирана, сообщает 3 ноября IRNA.
«В провинции Илам группа солдат КСИР ликвидировала антигосударственную группировку, которая была связана с недавними беспорядками в стране», — утверждается в сообщении.
Уточняется, что члены группировки собирались атаковать госорганы безопасности, а также участвовали в организации беспорядков в стране.