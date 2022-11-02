Государственная противопожарная служба МЧС выявила ряд нарушений в автосервисе Diamond Tuning and Detailing, расположенном по улице Абдуллы Мирзоева в Баку.

В сообщении пресс-службы министерства говорится, что во время проверки было установлено, что не обеспечен свободный подъезд к дорогам и переходам, ведущим к резервуару с водой, расположенному на территории объекта;

- территория объекта и пути эвакуации не очищались от пожароопасного мусора и не содержались в чистоте;

- баллоны с пропаном хранились рядом с кислородным баллоном;

- объект не оборудован системами и устройствами противопожарной защиты (дымозащита, устройства автоматической пожарной сигнализации, системы противопожарного водоснабжения и т.д.);

- электроснабжение и устройства не были установлены в соответствии с требованиями «Правил установки электроприборов». Допускалось использование временно установленных линий электропередач, проводов с открытым концом, а также с поврежденным и нарушенным изоляционным покрытием;

- важные участки объекта не были в полной мере обеспечены первичными средствами и средствами пожаротушения в соответствии с требованиями норм и правил;

- места для курения, открытого огня и сварки не были определены;

- не разъяснялись и не утверждались соответствующим приказом обязанности и поведение работников при пожаре;

- объект был не застрахован в обязательном порядке в соответствии законом.

В этой связи сотрудниками МЧС было принято решение приостановить работу объекта.