Зеленский не будет участвовать в саммите G20, если там будет Путин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в саммите G20, если там будет российский лидер Владимир Путин.

«Позиция моя лично и позиция Украины была в том, что если лидер РФ примет участие в саммите, Украина не будет», — сказал Зеленский в ходе пресс-конференции после встречи с президентом Греции Екатериной Сакелларопулу.

«Мы поддерживаем отношения. В любом случае, мы были сегодня приглашены. Посмотрим. Несколько дней осталось», — сказал он.

Семнадцатая встреча глав государств Группы двадцати (G20) пройдет 15−16 ноября в Индонезии, на острове Бали.

Будет ли президент России лично участвовать в саммите G20, пока неизвестно. 21 октября он заявил, что «пока подумает» об этом.