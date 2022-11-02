В Чехии признали Россию «террористическим режимом»
Комитет парламента Чехии по иностранным делам признал режим правительства России «террористическим». Об этом сообщают Ceske noviny. Резолюцию поддержали 12 из 14 депутатов комитета.
Депутаты осудили агрессию России в Украине и, в частности, нападения на мирное население, гражданские объекты и ключевые объекты инфраструктуры. Они отметили, что основной целью последней волны атак были правительственные учреждения и объекты энергетической инфраструктуры на значительной части территории Украины, жертвами которых стали десятки гражданских лиц.
По словам депутатов, обстрелы привели к сокращению или прекращению энерго-, водо- и теплоснабжения в нескольких регионах и поставили под угрозу жизнь гражданского населения.
В резолюции комитет также отмечает, что действия российских войск и других вооруженных формирований, созданных при поддержке российских властей, по мнению евродепутатов, соответствуют признакам военных преступлений и преступлений против человечности, и виновные должны быть наказаны.