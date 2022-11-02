«Герой Мухтар Гасымлы». Фильм в память о шехиде и чемпионе

«Мне очень сложно говорить. Вчера я посмотрел фильм о сыне несколько раз. Невозможно было не заплакать…, - делится впечатлениями Али Гасымлы. - Я горжусь своим сыном! Соболезную семьям всех наших шехидов, а нашим гази желаю здоровья».

Мероприятие вступительным словом открыли родители шехида - Али и Алмаз Гасымлы. «Наш сын прожил 27 лет, - говорит мама героя. – За эти годы он добился успехов в спорте и героически проявил себя на войне. Мухтар может служить примером для молодежи. Пусть наши молодые люди знают наших шехидов, наших героев».

Премьеру посетили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, знаменитые спортсмены Земфира Мефтахетдинова, Фарид Мансуров, Расул Чунаев и другие.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов в ходе своей речи выразил желание, чтобы подобных мероприятий, посвященных шехидам, было больше.

«Через несколько дней мы будем праздновать вторую годовщину нашей славной победы, которую мы одержали благодаря нашему Верховному главнокомандующему, нашей армии и нашим шехидам. Шехиды не умирают!».

Вице-спикер Милли Меджлиса Адиль Алиев во время своего выступления поблагодарил тех, кто помог в создании документального кино о Мухтаре Гасымлы.

«Мухтар был спортсменом. Я давно знаю его родителей. Мы всегда будем гордиться нашими шехидами! Таких фильмов достоин каждый, кто отдал свою жизнь за Родину», - заявил депутат.

Мухтар Гасымлы был сотрудником ЗАО Azergold, которое и проспонсировало данный проект. Глава Совета правления Azergold Закир Ибрагимов, делясь воспоминаниями о шехиде, отметил, что Мухтар был добрым, общительным, улыбчивым человеком.

«Преклоняю голову перед родителями Мухтара. Пусть наша молодежь берет пример не с вымышленных героев иностранных фильмов, а с таких парней, как Мухтар Гасымлы», - подчеркнул он.

Затем была небольшая музыкальная программа, в ходе которой популярные исполнители спели несколько патриотических песен.