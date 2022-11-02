В Иране убили имама мечети и сотрудника службы безопасности
В городе Захиедан иранской провинции Систан и Белуджистан убит имам мечети. Информацию об этом распространило Главное управление полиции провинции.
Согласно сообщению, вооруженные люди застрелили имама Седжада Шахраки перед мечетью.
Также сообщается, что в ходе столкновений в Карадже во время акции протеста к западу от Тегерана погиб член иранского военизированного формирования "Басидж". Ранения получили 10 полицейских и священнослужитель.
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