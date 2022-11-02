Армения обстреливает позиции азербайджанской армии заявление Минобороны
Министерство обороны Азербайджана заявляет об обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении на границе.
Согласно сообщению азербайджанского военного ведомства, 3 ноября в 20:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Безирхана Кельбаджарского района.
В Минобороны Азербайджана отметили, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на вышеуказанном направлении, приняли адекватные ответные меры.