Болгария отправит оружие Украине

Теперь у правительства страны есть месяц на то, чтобы подготовить проект решения о военной и военно-технической помощи, которую Болгария должна предоставить Украине. Власти также подготовят подписание соглашений о предоставлении необходимой военной техники с учетом "возможностей Болгарии".

"За" проголосовали 175 депутатов, "против" - 49, воздержался один. Перед голосованием в зале парламента продолжались четырехчасовые дебаты.

Парламент Болгарии разрешил поставки оружия Украине для использования в войне с Россией, сообщает The Sofia Globe.

Правительство согласует будущие поставки со странами НАТО, чтобы обеспечить страну военным оборудованием и таким образом ускорить временные рамки, во время которых Болгария должна избавиться от своего устаревшего вооружения советских времен.

Помимо этого, парламент также требует от правительства разработать пакет мероприятий для участия Болгарии в восстановлении Украины и поддержать иск Киева против России в Европейском суде по правам человека.