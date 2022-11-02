Россия ударила по китайскому терминалу в Украине: уничтожены тысячи тонн масла

Россия нанесла ракетный удар по арендованному корпорацией из Китая терминалу в морском порту Николаева. Об этом заявил представитель украинского МИД Олег Николенко, сообщает канал 24.

По словам дипломата, в результате обстрела было уничтожено 17 тыс. тонн подсолнечного масла на $26 млн, под угрозой атаки находится еще один арендуемый китайской компанией терминал.

"Обстрелы китайского терминала в порту Николаева в очередной раз подтверждают важность активизации усилий со стороны Пекина для прекращения войны России против Украины. Призываем китайскую сторону требовать от Москвы немедленного прекращения атак украинской критической инфраструктуры, чтобы , в том числе, защитить имущество китайских предприятий", - сказал Олег Николенко.