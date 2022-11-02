Инспекция США рассказала о результатах проверки учета оружия в Украине

Инспекторы из Соединенных Штатов во время проведения учета американской военной помощи Киеву не обнаружили свидетельств хищения снаряжения или вооружений украинской стороной для дальнейшей перепродажи или с иными целями. Об этом сообщает BBC.

«Небольшая команда сотрудников американского посольства в Киеве и офиса военного атташе провела многочисленные инспекции поставок американской военной помощи. Эти инспекции проходили в течение последних нескольких месяцев в разных точках Украины, удаленных от линии фронта. Мы не получили свидетельств распространенного хищения американской военной помощи в Украине», - заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

По словам Министерства обороны Соединенных Штатов, американцы тщательно отслеживают все поставки до границы с Украиной, а после чего уже украинская сторона следит за тем, как вооружение и оборудование доставляется к линии фронта. Украина также предоставляет подробный отчет о всех потерях и расходе имущества.