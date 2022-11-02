Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 21:42

В Пакистане в результате обстрела демонстрации ранен бывший премьер-министр страны. Полиция пока затрудняется сказать, было ли это целенаправленное покушение на Имрана Хана, получившего несколько пуль в правую ногу, или он оказался в числе случайных жертв обстрела. Кроме оппозиционного лидера ранения получили еще четыре человека, один был убит. Мужчина, открывший огонь, арестован.

Хан пытается организовать протесты в свою поддержку с апреля, когда потерял пост главы правительства в результате вотума недоверия. Требование оппозиционера: досрочные парламентские выборы (в конституционные сроки они должны состояться в августе следующего года). Тем более, что специальная электоральная комиссия запретила ему занимать депутатскую должность в нынешнем парламенте, Национальной ассамблее Пакистана, из-за финансовых нарушений. В бытность главой правительства Имран Хан неправильным образом распорядился подарками, полученными от лидеров других государств, и ввел в заблуждение общественность, декларируя свои доходы. Возможно, в других условиях на такие мелочи закрыли бы глаза, но многочисленные враги Хана не упустили возможность припомнить ему все. Как в истории политического возвышения, так и в причинах падения когда-то очень популярного игрока в крикет видят его отношения с пакистанскими военными, крайне влиятельной политической силой в стране.

Интересно, что Хан, которого оппоненты называют «Талибан Ханом» за его теплые отношения с этим исламистским движением и припоминают ему, как он назвал Осаму бин Ладена «мучеником», в годы учебы в Великобритании был весьма вестернизированным молодым человеком. Став профессиональным игроком в крикет, чрезвычайно популярную в Пакистане игру, он добился больших результатов, десять лет был капитаном национальной команды и приобрел соответствующую известность и народную любовь. Занятия благотворительностью в родном Пенджабе и попытки заняться политикой не давали результата, пока в нем не увидели перспективного лидера пакистанские военные. Именно это позволило Имрану Хану и созданной им партии выйти на заметные позиции, а в 2018 году победить на парламентских выборах. Правда, чтобы сформировать правительство, пришлось создать большую партийную коалицию. Больших успехов на правительственном поприще Хан, однако, не добился. Экономика испытывала большие проблемы, укрепление связей с Китаем и Россией вызывало недовольство Соединенных Штатов и растущее раздражение в среде военных. К тому же бывший спортсмен оказался плохим политиком: он легко терял союзников и превращал их во врагов. Это и привело к тому, что парламентская поддержка была им потеряна, и пришлось покинуть премьерский пост в результате вотума недоверия. Однако среди пуштунов в западной части страны у него по-прежнему высокая популярность, которую политик и пытается использовать, чтобы вернуться во власть.