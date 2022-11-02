Россия обвинила Британию в передаче Украине подводных беспилотников
Великобритания передала ВСУ подводные беспилотники, которые, вероятно, использовали при атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе. Об этом заявило МИД России британскому послу Деборе Броннерт. Ей выразили протест, сказано на официальном сайте министерства.
«Свидетельства участия британских специальных сил в подготовке акций против флота в Севастополе были переданы британскому послу сегодня утром, а также британскому военному атташе. У нас есть подробные факты, которые были переданы», - сказал посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала Sky News.
По словам дипломатов, специалисты из Великобритании учили украинских военных управлять беспилотными подводными аппаратами (БПА), которые были использованы при нападении на корабли в Севастопольской бухте 29 октября.
«Работа ведется на базе отдельного центра спецопераций «Юг» им. атамана А.Головатого сил специальных операций ВСУ в городе Очакове Николаевской области и включает подготовку подводных диверсантов для действий в акваториях Черного и Азовского морей», — указали во внешнеполитическом ведомстве.
Ранее в российском Министерстве обороны заявили, что атаку украинских военных на корабли подготовили британские ВМС. В Министерстве обороны Великобритании эту информацию опровергли.