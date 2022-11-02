НАТО благодарит Турцию за спасение зерновой сделки и поставки оружия Украине

НАТО благодарит Турцию за ее усилия, которые привели к продолжению действия зерновой сделки, призывает "продлить и расширить" эту сделку, а также высоко ценит поставки Анкарой новейшего оружия Украине. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Я выразил благодарность президенту Эрдогану и правительству Турции, благодаря которым зерновая инициатива снова заработала. Если бы это зерно не попало на рынки, цены на продовольствие выросли бы, и от этого пострадали бы миллионы людей. НАТО призывает продлить и расширить эту инициативу, - приводят российские СМИ слова Столтенберга. - Мы также благодарны Турции за поставки новейшего оружия Украине, содействие в обмене пленными и другие дипломатические усилия".