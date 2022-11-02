Посольство Великобритании не перенесут в Иерусалим
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отказался переносить посольство Великобритании из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает Israel National News.
По словам источников с Даунинг-стрит, перемещение рассматривалось, однако сейчас «планов переноса британского посольства нет».
«Мы хотели бы поблагодарить правительство Великобритании, религиозных лидеров, активистов и представителей общественности, чьи усилия помогли сохранить Великобританию в соответствии с международным правом в этом вопросе. Вопрос о местонахождении посольства Великобритании вообще не должен был задаваться», – прокомментировал эту ситуацию представитель Палестины и дипломат Хусам Зомлот.