В Израиле меняется власть

Премьер-министр Израиля Яир Лапид, который руководит партией "Еш Атид", в четверг признал поражение на выборах, сообщают израильские СМИ со ссылкой на его канцелярию.

Отмечается, что Лапид также направил поздравления Биньямину Нетаньяху, который возглавляет партию "Ликуд".

Согласно заявлению канцелярии Лапида, он поручил подготовить организованную передачу власти.

Тем временем Центральная избирательная комиссия Израиля завершила подсчет голосов на выборах в Кнессет. Результат включает подсчет как обычных, так и около 460 000 двойных конвертов. Праворелигиозный блок во главе с Биньямином Нетаньяху набрал 64 мандата, партии нынешней правительственной коалиции – 51.

Парламентские выборы прошли в Израиле 1 ноября. Эти выборы стали пятыми в стране за последние три года.