«Я уверен»: глава Пентагона верит в освобождение украинцами Херсона

Вооруженные силы Украины могут вернуть Херсон и другие территории на правом берегу Днепра. Такое оптимистичное заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин.

«Относительно вопроса о том, могут ли украинцы освободить остальную территорию Херсонской области на правобережье Днепра: я, безусловно, уверен, что они способны это сделать. И самое главное, что украинцы верят в то, что они способны это сделать», - сказал глава Пентагона, об этом пишет Reuters.

В последние недели украинские войска продолжают наступление в районе Херсона, однако его темпы замедлились. ВСУ объясняют это осенним бездорожьем и поступлением на фронт мобилизованных российских военных.