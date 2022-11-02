Россия потеряла минимум 600 тысяч рабочих из-за мобилизации

Российская экономика потеряла как минимум 600 тысяч рабочих рук из-за мобилизации, пишут российские СМИ.

Согласно отчету Минэкономразвития, численность рабочей силы в возрасте старше 15 лет по итогам сентября сократилась с 75,5 до 74,9 млн человек. На столько же снизилось число занятых. На конец августа занято было 72,6 млн человек, а в конце сентября — 72 млн. Безработных при этом стало больше лишь на 30 тысяч, что подняло уровень безработицы до 3,9%. Это лишь сентябрьские показатели, цифры за октябрь могут быть выше.

«В худшем сценарии экономика может лишиться до 1,4% рабочей силы. Мобилизация — это удар по демографии, рынку труда и инвестиционному климату, который состоялся в тот момент, когда экономика теряет доступ к западным технологиям и оборудованию», - заявил директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.