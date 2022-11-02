У российской группировки «Центр» в Украине новый командующий

В России временно исполняющим обязанности командующего войсками Центрального военного округа со штабом в Екатеринбурге стал генерал-майор Александр Линьков. Об этом сообщили российские СМИ.

О том, что Лапин снят с должности, стало известно 29 октября. СМИ утверждали, что генерал взял трехнедельный отпуск: «Все нормально, просто ему дали время отдохнуть. В начале следующей недели он полетит в госпиталь, подлечится, потом еще неделю отдохнет и вернется в строй».

В новом статусе сменивший его генерал-майор впервые предстал на совещании в полпредстве президента в Уральском федеральном округе в четверг, 3 ноября. Его пригласили на встречу полпреда Владимира Якушева с руководителями добровольческих организаций.