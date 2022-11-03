США пригрозили Северной Корее

Применение ядерного оружия Северной Кореей против США или их союзников будет означать конец режима Ким Чен Ына. Журналист «Голоса Америки» Джефф Селдин написал в Twitter, что об этом заявил глава Пентагона США Ллойд Остин.



«Любое ядерное нападение на США или их союзников и партнеров, включая использование нестратегического ядерного оружия приведет к концу режима Кима», - заявил Остин.

Также он отметил, что США и Южная Корея продлевают военные учения на фоне запусков баллистических ракет Северной Кореей.