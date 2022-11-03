Американский эксперт: Украина в целом побеждает, но многое неясно...

«Складывается общее впечатление, что Украина побеждает и ее боевой дух остается высоким, но, как и в случае любой военной операции, с близкого расстояния видны проблемы, которые издалека заметить трудно». BBC пишет, что так оценил перспективы войны в Украине директор российской программы Центра военно-морского анализа США Майкл Кофман, который недавно побывал в Украине.

Во время поездки в Украину Кофману удалось пообщаться с украинскими военными. Они были полны уверенности в том, что уже к концу года смогут вытеснить российскую армию из Херсона.

При этом сам Кофман сомневается, что армия РФ покинет Херсон, не оказав сопротивления. Он считает, что российские военные могут использовать для обороны города недавно мобилизованных и вывести оттуда наиболее боеспособные части, чтобы сохранить их.

"Там идут тяжелые бои, - пишет Кофман о ситуации в Херсоне. – Несмотря на ограниченные поставки, непохоже, что у российских войск заканчиваются боеприпасы".

Война, считает Кофман, едва ли затухнет зимой, даже если определенные наступательные операции будут затруднены погодными условиями. А украинская сторона, скорее всего, сможет использовать свое преимущество в дальности и прицельности стрельбы.

Россия, по его мнению, продолжит обстрелы Украины, которые будут вести к дальнейшим отключениям электричества и необходимости экономить электроэнергию. И хотя украинцы справляются с ситуацией и их решимость лишь растет, со временем количество ударов может негативно сказаться на ситуации в Украине.

Кофман полагает, что через 3-4 месяца на фронте станет ощущаться реальный эффект от российской мобилизации, что потенциально может затянуть войну и усложнить задачу наступающим украинским войскам, но Киев наверняка учитывает и этот фактор.

Военный аналитик также указывает на то, что зимой Россия, скорее всего, прибегнет к оборонительной стратегии в надежде, что за это время армию удастся восстановить за счет мобилизованных, расконсервировать технику со складов и получить новые боеприпасы, в том числе и из Северной Кореи.